Matteo Salvini e Attilio Fontana | sovranisti prigionieri del loro passato

Il leader leghista non ha mai superato la vicenda Open arms, il governatore lombardo resta avvinghiato negli affari di famiglia. Ma se la destra rimane ancorata a ieri, la maggioranza ha i numeri ma non l'identità

