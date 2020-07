Matteo Salvini a processo per il caso Open Arms: il Senato dà l’ok (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Senato ha concesso l’autorizzazione a procedere e l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini andrà a processo per il caso Open Arms. L’ex ministro dell’Interno sarà processato per il caso Open Arms. Il Senato ha votato a favore dell’autorizzazione a procedere nei suoi confronti per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. È stata … L'articolo Matteo Salvini a processo per il caso Open Arms: il Senato dà l’ok è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

