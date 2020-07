Il ponte di Genova taglia il traguardo (Di giovedì 30 luglio 2020) Il nuovo ponte di Genova si completa a meno di due anni dal crollo del Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 causando 43 vittime. Al momento del disastro pochi avrebbero scommesso sulla realizzazione di un nuovo viadotto in tempi brevi, ma le cose sono state ben diverse. Il ponte di Genova taglia e le sue caratteristiche I tempi della burocrazia hanno occupato circa 10 mesi e, dal giugno 2019, si è aperto il cantiere che, in meno di 14 mesi, ha finito l’opera progettata da Renzo Piano, nonostante le difficoltà, ondate di grave maltempo e l’epidemia del Covid-19. Il nuovo ponte è stato in effetti molto impegnativo a livello ingegneristico e si trova a cavallo tra i quartieri di Sampierdarena e Cornigliano nel cuore industriale di ... Leggi su quotidianpost

