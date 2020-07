Il Carroccio esulta ma ha poco da stare allegro. Salvini straparla di maggioranza in frantumi, ma dopo gli scatoloni ai ministeri i leghisti hanno perso le ultime poltrone (Di giovedì 30 luglio 2020) Agosto è nell’immaginario collettivo il mese delle tanto agognate ferie, delle vacanze, dei bagni in mare e dei falò di Ferragosto in spiaggia, delle passeggiate in montagna e delle grigliate in compagnia. Divertimento, relax, sole e spensieratezza. Questo quadro idilliaco non è però per tutti: per i leghisti il mese che deve il suo nome al primo imperatore romano, Ottaviano Augusto, è il mese più infausto dell’anno. AGOSTO NON TI CONOSCO. Più che di vacanze è tempo di scatoloni: esattamente un anno fa gli esponenti del Carroccio sloggiavano dal governo e dalle ambite poltrone ministeriali con annessi sottosegretariati e oggi, più o meno nello stesso periodo, sloggiano dalle comode e strategiche presidenze delle commissioni ... Leggi su lanotiziagiornale

Il governo non fa in tempo ad aggiungere alla casella dei successi quello del voto al Senato sullo scostamento di bilancio (passato con 170 voti, ben oltre la maggioranza assoluta) che subito deve far ...

