I The Killers indagano su abusi sessuali attribuiti al loro staff da una ex fonica, i legali della band: “Faremo chiarezza” (Di giovedì 30 luglio 2020) I The Killers indagano sugli abusi sessuali raccontati da una ex fonica che avrebbe assistito, nel backstage di un loro concerto, a ripetute violenze e umiliazioni ai danni di una ragazza inerme. Il racconto ha del macabro: una ragazza indifesa e senza possibilità di difendersi sarebbe stata abusata sessualmente da alcuni membri della crew della band di Brandon Flowers. Chez Cherrie, questo il nome della ex fonica, non indica la band come colpevole degli abusi ma lamenta con un certo vigore la loro disattenzione mentre gli orrori si consumavano durante una tappa del tour Day & Age. Era il 2009, racconta Cherrie nel suo blog, quando i ... Leggi su optimagazine

iomidissocioo : stavo riguardando il video di 'just another girl' dei the killers e niente quanto é figa Dianna aiuto. - IAN99528425 : Oltre ad esserci nato, farà uscire l' Album dei The Killers il 21 Agosto..... - caamulaa : @bdonflowers Volei e lana del rey e the killers - clary18351 : @Mawrdock La mia prefe dei the killers è from here on out, è una delle colonne sonore della mia vita - clary18351 : @Mawrdock AHHH ti prego! Conosci le first aid kit, che bello, ora so con chi parlarne ? Anche io ho visto i The Kil… -