Gianluigi Paragone svergogna i Cinquestelle su Open Arms: «Eravate per la linea dura, il Pd vi ha stregato» (Di giovedì 30 luglio 2020) «Salvini è uno degli interpreti della linea dura. Quindi mandandolo a processo per la seconda volta si dice voi non dovete seguire quella linea». L’intervento di Gianluigi Paragone in aula svergogna i Cinquestelle. La richiesta di autorizzazione a procedere sul caso Open Arms è solo un fatto “politico”. «Sui flussi migratori, anche secondo l’Europa, non ci può essere la possibilità che i governi abbiano una linea dura». Gianluigi Paragone: gli ingressi portano contagi» «I cittadini italiani sono stati costretti al lockdown. Poi dall’altra parte vedi ingressi e voli ... Leggi su secoloditalia

