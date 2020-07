Gangs of London: cosa ci aspettiamo dal finale di stagione? Ne parliamo su Twitch (Di giovedì 30 luglio 2020) Continua su Sky il viaggio nel mondo criminale di Gangs of London: cosa possiamo aspettarci dal finale di stagione? Ne parliamo a Redazione Movieplayer, oggi alle 17:00 in live su Twitch. Gangs of London torna protagonista, oggi su Twitch alle 17:00, delle nostre chiacchierate: nella nuova puntata di Redazione Movieplayer Giuseppe Grossi e Matteo Maino, dopo la messa in onda degli episodi 6 e 7, saranno impegnati a teorizzare su cosa potrebbe accadere nel finale di stagione. Lunedì 3 agosto andranno in onda, su Sky e in streaming su NOW TV, gli episodi 8 e 9 di Gangs of London, il gran finale della prima ... Leggi su movieplayer

gustatore : @JioH501 Chiaro che tra Gangs of London e Un Medico in Famiglia tu scelga la prima - sexflyn : Marquei como visto Gangs of London - 1x1 - Episode 1 - vogliopiangeree : @unacuffietta Chambers, lunatics, the society, russian doll, Mr robot, the 100, gangs of london. Non so se siano po… - Ciava17 : Ho appena guardato l’episodio S01E04 di Gangs of London! #tvtime - hoodiemario : Gangs of London non è neanche lo stesso genere di serie Gomorra, figuriamoci livello, però oh superata questa delus… -