Coronavirus | i dati del 30 luglio

Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 386, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 247.158. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 386 unità, quindi al momento risultano positive 12.230 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 47, con un incremento di 9 unità sul dato di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 748, ovvero 17 in più rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 11.435, con un decremento di 412 unità sul dato di ieri. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 35.132. Da ieri si registrano anche 765 nuove guarigioni,

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Non ci sono stati decessi per coronavirus in Lombardia ma aumentano i contagi: dai 46 casi di ieri, oggi si è arrivati a 88 nuovi casi positivi, di cui 17 'debolmente ...

