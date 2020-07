Chiara Ferragni mostra la cellulite: “Non sono perfetta” (Di giovedì 30 luglio 2020) È tempo di mostrarsi sui social senza filtri e senza inganni e, dopo la foto pubblicata da Aurora Ramazzotti, anche Chiara Ferragni decide di non nascondere tutti i suoi difetti condividendo su Instagram quello che nessuno si aspettava. Reduce da una full immersion nel Salento, dove è stata testimonial di Dior per la sfilata realizzata … L'articolo Chiara Ferragni mostra la cellulite: “Non sono perfetta” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

