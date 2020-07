Caso Open Arms: per Salvini si terrà oggi il voto sull’autorizzazione a procedere (Di giovedì 30 luglio 2020) oggi al Senato la votazione sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul Caso Open Arms. Incerta la posizione di Italia Viva Sul Caso Open Arms il Senato deciderà in mattinata sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. La votazione è iniziata questa mattina alle ore 9:30. L’ex ministro dell’interno si dice però “tranquillo” poiché a suo dire “le carte sono là, non sono cambiate e parlano chiaro”. La posizione di Italia Viva circa l’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini sul Caso Open ... Leggi su zon

