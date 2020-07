Caos procure, Davigo resta giudice nel processo disciplinare a Palamara: il Csm respinge la richiesta di ricusazione (Di giovedì 30 luglio 2020) Piercamillo Davigo resta giudice nel processo davanti alla Sezione disciplinare del Csm a carico di Luca Palamara. Il tribunale delle toghe ha infatti respinto la richiesta di ricusazione presentata dalla difesa del pm romano sospeso dalle funzioni e dallo stipendio, espulso dal Csm e sotto inchiesta per corruzione a Perugia. Palamara ha citato Davigo come testimone a suo discarico. Per questo aveva presentato l’istanza di ricusazione, ritenendo che non potesse ricoprire due ruoli nello stesso processo. La Sezione disciplinare ha bocciato anche un’altra istanza di Palamara: ha dichiarato manifestamente infondata la questione di ... Leggi su ilfattoquotidiano

infoitinterno : Caos procure, nuove accuse: Palamara a Perugia per interrogatorio - massimoneri90 : Caos procure, udienza stralcio aggiornata a settembre - Adnkronos : Caos #procure, udienza stralcio: #Palamara sentito ieri per oltre 8 ore - giannettimarco : RT @Adnkronos: Caos procure, interrogatorio fiume per #Palamara a Perugia - BinaryOptionEU : Caos procure, interrogatorio fiume per #Palamara a Perugia -

Ultime Notizie dalla rete : Caos procure Caos procure, udienza stralcio aggiornata a settembre Adnkronos Strage di Corinaldo, condanne da 10 a 12 anni per la baby gang

Le pene tengono conto della riduzione di un terzo prevista dal rito abbreviato. La Procura di Ancona aveva chiesto condanne da 16 a 18 anni. «La procura della Repubblica prende atto della decisione ...

Strage nella discoteca di Corinaldo: condanne con sconto per la banda dello spray

La procura aveva chiesto pene dai 16 ai 18 anni. I sei, che hanno tutti un’età compresa tra i 21 e i 23 anni, la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, spruzzarono spray urticante nella discoteca ...

Le pene tengono conto della riduzione di un terzo prevista dal rito abbreviato. La Procura di Ancona aveva chiesto condanne da 16 a 18 anni. «La procura della Repubblica prende atto della decisione ...La procura aveva chiesto pene dai 16 ai 18 anni. I sei, che hanno tutti un’età compresa tra i 21 e i 23 anni, la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, spruzzarono spray urticante nella discoteca ...