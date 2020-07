Campania, operaio positivo al coronavirus: ha partecipato a una festa. Decine in isolamento (Di giovedì 30 luglio 2020) Ancora un caso di coronavirus in Irpinia. Il totale sale a 28. Questa volta si tratta di un operaio 50enne risultato positivo al Covid-19 a Moschiano, al confine con l’agro nolano, tra la provincia di Napoli e quella di Avellino. L’asl sta cercando di ricostruire tutti i contatti dell’uomo e i luoghi da lui frequentati. … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

GiusPecoraro : @rimmel83837671 @MilkoSichinolfi Allora è gravissimo. Io vivo in Campania e non sapevo della moda di evadere delle… - moruccio74 : RT @PolScorr: ??ECCOLA #Meloni in #Campania «#DeLuca è un parolaio e #Caldoro un operaio» Come non prenderla in giro??? Ride pure il candi… - nuccia20 : RT @PolScorr: ??ECCOLA #Meloni in #Campania «#DeLuca è un parolaio e #Caldoro un operaio» Come non prenderla in giro??? Ride pure il candi… - PolScorr : RT @PolScorr: ??ECCOLA #Meloni in #Campania «#DeLuca è un parolaio e #Caldoro un operaio» Come non prenderla in giro??? Ride pure il candi… - SimonaS1970 : RT @PolScorr: ??ECCOLA #Meloni in #Campania «#DeLuca è un parolaio e #Caldoro un operaio» Come non prenderla in giro??? Ride pure il candi… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania operaio Pirata della strada in Campania travolge e uccide operaio 52enne in un cantiere, poi si dà alla fuga: catturato dai carabinieri Campanianotizie Mortaruolo (PD) incontra i lavoratori della Sirti

“Nella sede del Partito Democratico di Benevento ho incontrato una delegazione di operai della Sirti, la RSU aziendale Armando De Luca e il Segretario Fim Cisl Irpinia – Sannio, Giancarlo Stefanucci.

Vertenza Sirti, Mortaruolo incontra lavoratori e sindacati

“Nella sede del Partito Democratico di Benevento ho incontrato una delegazione di operai della Sirti, la RSU aziendale Armando De Luca e il Segretario Fim Cisl Irpinia – Sannio, Giancarlo Stefanucci.

“Nella sede del Partito Democratico di Benevento ho incontrato una delegazione di operai della Sirti, la RSU aziendale Armando De Luca e il Segretario Fim Cisl Irpinia – Sannio, Giancarlo Stefanucci.“Nella sede del Partito Democratico di Benevento ho incontrato una delegazione di operai della Sirti, la RSU aziendale Armando De Luca e il Segretario Fim Cisl Irpinia – Sannio, Giancarlo Stefanucci.