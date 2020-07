Azzolina su Didattica a Distanza: Stiamo Elaborando Linee Guida (Di giovedì 30 luglio 2020) Nel corso di un’intervista di Fanpage, la Ministra dell’Istruzione Azzolina approfondisce l’argomento Didattica a Distanza. “L’obiettivo è riportare in classe studentesse e studenti. La Didattica a Distanza non sostituirà mai quella in presenza“. Queste le parole della Ministra. Sempre riguardo il rapporto tra Didattica a Distanza e in presenza, continua: “Può integrarla, ma solo per le scuole secondarie di secondo grado”. Azzolina conclude: “Stiamo Elaborando delle apposite Linee Guida sulla Didattica a Distanza“. Leggi su youreduaction

s_parisi : Dopo aver chiuso per mesi le scuole, ora Azzolina scopre la didattica in altri spazi sociali. Sono 4 mesi che lo di… - LegaSalvini : AZZOLINA PROVA I BANCHI DA 300€ L'UNO: 'FONTE DI INNOVAZIONE DIDATTICA' #Azzolinabocciata - antonluca_cuoco : RT @s_parisi: Dopo aver chiuso per mesi le scuole, ora Azzolina scopre la didattica in altri spazi sociali. Sono 4 mesi che lo diciamo! Ma… - aibipres : #Scuola Rientro in classe confermato per il 14 settembre. Ma gli interrogativi restano tanti #Azzolina… - orizzontescuola : Didattica a distanza, Azzolina: “Non sostituirà mai quella in presenza” -