Atalanta Gomez, il trequartista totale: sono 100 i gol in carriera (Di giovedì 30 luglio 2020) , l’uomo fondamentale per questa squadra anche in chiave Champions Il Papu ha fatto 100 in carriera. Il gol contro il Parma è stato importantissimo sia per il successo di squadra che per quello personale, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Ormai il numero 10 atalantino occupa tutti i ruoli del centrocampo, Gasperini gli ha chiesto un lavoro supplementare e lui ha risposto presente. Ora il Gasp si affiderà a lui per la sfida di Champions contro il PSG. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

SerieA : L'@Atalanta_BC ribalta la sfida nella ripresa: la potenza di Malinovskyi e la tecnica di Gomez danno i 3 punti alla… - Atalanta_BC : ?? Invenzione del #PapuGomez che scaglia un siluro nell'angolino dopo un'azione personale! SIAMO AVANTI!! ?? What a g… - LigaFantasiaID : Dream Team LigaFantasia Giornata 37 #SerieA Cragno @CagliariCalcio Dimarco @HellasVeronaFC Milenkovic… - zamethzulfik : RT @LigaFantasiaID: Dream Team LigaFantasia Giornata 37 #SerieA Cragno @CagliariCalcio Dimarco @HellasVeronaFC Milenkovic @acffiorenti… - ViolaClubINA : RT @LigaFantasiaID: Dream Team LigaFantasia Giornata 37 #SerieA Cragno @CagliariCalcio Dimarco @HellasVeronaFC Milenkovic @acffiorenti… -