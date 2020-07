Alla guida mentre c’è un nubifragio? Cosa fare per evitare i danni (Di giovedì 30 luglio 2020) Grandinate estive e danni collaterali alle auto. Nubifragi, forti temporali e bombe d’acqua. E le loro conseguenze sui veicoli. Problemi che non scompaiono con l’inverno. Dobbiamo tenerne di conto. Pure d’estate. Ecco allora alcuni consigli per gli automobilisti che arrivano da Carglass. “La grandine rappresenta una minaccia sempre più frequente – fa sapere l’azienda – ed è quindi fondamentale sapere come comportarsi per limitare i danni Alla propria auto e per salvaguardare l’incolumità, soprattutto quando si è in viaggio”. Alcune delle voci principali del vademecum rispondono al controllare sempre le previsioni meteorologiche prima di spostarsi in auto. Eseguire periodicamente il check-up dei cristalli poiché un vetro ... Leggi su velvetgossip

acffiorentina : IACHINI CONFERMATO ?? ACF Fiorentina comunica che Mister Giuseppe Iachini rimarrà alla guida tecnica della Prima S… - amnestyitalia : Loujain al-Hathloul è famosa per la campagna per il diritto delle donne alla guida in Arabia Saudita. Questa battag… - repubblica : 'Alla guida del mondo? Meglio Merkel che Trump' - sadape54 : Loujain al-Hathloul è famosa per la campagna per il diritto delle donne alla guida in Arabia Saudita. Questa battag… - Dondolino72 : RT @rubio_chef: «Ci tagliano la strada, bloccando lo scooter e quello alla guida si avvicina a me. Mi urla in faccia minacce di ogni tipo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla guida Cellulare alla guida: aggravante dell'omicidio stradale Studio Cataldi Fortnite: trova gomitoli di lana a Gattogrill | Guida

Siamo alla fine di luglio ed Epic Games ha rilasciato le nuove sfide ... è il momento di scoprire dove e come trovare gomitoli di lana a Gattogrill con questa nostra nuova guida. Ecco a voi la ...

Fortnite Stagione 3: Raccogli anelli fluttuanti a Foresta Frignante

Guida alla Sfida Raccogli anelli fluttuanti a Foresta Frignante Inutile dirvi che la Sfida è semplice e veloce da completare, potete farla in qualsiasi modalità, a patto che naturalmente non sia ...

Siamo alla fine di luglio ed Epic Games ha rilasciato le nuove sfide ... è il momento di scoprire dove e come trovare gomitoli di lana a Gattogrill con questa nostra nuova guida. Ecco a voi la ...Guida alla Sfida Raccogli anelli fluttuanti a Foresta Frignante Inutile dirvi che la Sfida è semplice e veloce da completare, potete farla in qualsiasi modalità, a patto che naturalmente non sia ...