Vittorio Sgarbi choc: ““Mascherine a scuola? Una presa per il c***” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Vittorio Sgarbi senza freni in commissione Cultura: “Mascherine a scuola? Non prendiamo per il c*** i bambini”. E la seduta viene sospesa. Le mascherine obbligatorie a scuola? Sono niente meno che “una presa per il c*** per i bambini“. Non ha usato mezzi termini il deputato Vittorio Sgarbi in Commissione cultura alla Camera, rivolgendosi al … L'articolo Vittorio Sgarbi choc: ““Mascherine a scuola? Una presa per il c***” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

