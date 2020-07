Ultime Notizie Roma del 29-07-2020 ore 20:10 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno spaziali Informa cronaca in apertura ai primi riscontri della Guardia di Finanza e completa la partita di circa 25.000 camici ieri sequestrati alla dama Spa l’azienda di Andrea Dini cognato del governo Attilio Fontana entrambi tra gli indagati dalla Procura di Milano per frode in pubblica fornitura i camici ora custoditi come corpo del reato dall’autorità giudiziaria costituiscono il lotto non consegna della fornitura ad aria centrale D’Acquisto della regione di 75000 pezzi che l’azienda che detiene il Marco Polo e Shark ha trasformato in corso d’opera in donazione per rimediare al pasticcio venuta alla per via del conflitto di interessi la politica contrattacco del premier alla camera illustrando la scelta di prorogare al 15 ottobre ... Leggi su romadailynews

fanpage : Conte alla Camera: “Ad alcuni sfugge che lo stato di emergenza è previsto dalla legge” - GDF : #GDF #Latina: #sequestro #antimafia di beni, per un valore di oltre 4 milioni di euro, ad un imprenditore operante… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Almeno 150.000 morti negli Stati Uniti, 21 gli Stati definiti 'red zone' In Spagna oltre 1.150 contagi… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 29-07-2020 ore 20:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus Almeno 150.000 morti negli Stati Uniti, 21 gli Stati definiti 'red zone' In Spagna oltre 1.150 contagi nelle… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo. 288 positivi e 6 morti in più nelle ultime 24 ore Fanpage.it Microsoft News per Windows si aggiorna con Live Tile per argomento

Live Tile per argomento – Ora è possibile pinnare una live tile per ogni argomento specifico. Risoluzione di bug e miglioramenti vari. Non dimenticate di scaricare la nostra app per Windows, per Andro ...

Fake news, via libera della Camera a una commissione d’inchiesta

La Camera ha approvato l’istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta contro le fake news, che avrà il compito contrastare la diffusione massiva di informazioni false. “Vogliamo indagare s ...

Live Tile per argomento – Ora è possibile pinnare una live tile per ogni argomento specifico. Risoluzione di bug e miglioramenti vari. Non dimenticate di scaricare la nostra app per Windows, per Andro ...La Camera ha approvato l’istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta contro le fake news, che avrà il compito contrastare la diffusione massiva di informazioni false. “Vogliamo indagare s ...