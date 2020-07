Udinese Lecce 1-2 LIVE: Lapadula porta in vantaggio gli ospiti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Alla Dacia Arena, la 37ª giornata di Serie A 2019/20 tra Udinese e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla Dacia Arena, Udinese e Lecce si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Udinese Lecce 1-2 80′ GOL DEL Lecce – Traversone dalla corsia mancina di Dell’Orco per Lapadula, scambio corto con Barak e tutto solo a porta vuota l’ex Milan non sbaglia. 76′ Chance per Lucioni – Sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla finisce sui piedi di Lucioni che dall’altezza del dischetto spara fuori 67′ Samir vicino alla doppietta – Solito calcio d’angolo ... Leggi su calcionews24

SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Verona 2-0 SPAL Lazio 1-0 Brescia Sampdoria 0-1 AC Milan Sassuolo 2-0 Genoa Udinese 1-1 Lecce - UnibetFrance : ?? CR7 depuis décembre en Serie A ???? Sassuolo ? Lazio ? Udinese ?? Samp ? Cagliari ??? Roma ? Parme ?? Naples ? Fi… - Artin__22 : Lecce Udinese game insaneeeee - FPL_Azzurri : RT @fasulo_antonio: Udinese-Lecce 1-2. Il Genoa in questo momento: #SassuoloGenoa #udineselecce - zazoomblog : Udinese Lecce 1-1 LIVE: inizia la ripresa - #Udinese #Lecce #LIVE: #inizia #ripresa -