Trattenere la pipì aiuta a dire le bugie: il trucchetto per non farvi beccare (Di mercoledì 29 luglio 2020) Pipì e bugie: se vi state chiedendo cosa c’entrano insieme, uno studio della California State University ve lo spiegherà. Secondo questa ricerca, infatti, Trattenere la pipì aiuta a dire le bugie: ecco come è possibile. Lo studio effettuato dalla California State University e poi riportato in un articolo dal Daily Mail, spiega l’incredibile nesso tra la capacità di mentire ed alcuni bisogni fisiologici. I ricercatori hanno infatti ipotizzato che Trattenere la pipì aiuta a dire le bugie: ma da cosa dipende? Il legame è meno complesso di quanto potrebbe sembrare. Controllare la vescica richiede un significativo sforzo mentale. Si tratta infatti di dominare simultaneamente ... Leggi su velvetgossip

