Traffico Roma del 29-07-2020 ore 13:30 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio ben ritrovate all’ascolto Traffico in coda per lavori sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e via di Tor Cervara in direzione del raccordo si rallenta per un incidente in via di Fioranello altezza incrocio con via Tor di Sasso rallentamenti per incidente anche sulla via Flaminia altezza incrocio con via Donatello proseguono i lavori in Viale Tiziano sospeso il servizio della linea tram 2 attivo un servizio bus navetta in programma lavori notturni nella galleria Giovanni XXIII tunnel chiuso dalle 22 di questa sera tra via del Foro Italico e via Trionfale in direzione di via della Pineta Sacchetti riapertura alle 6 di domattina per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito o Roma punto luceverde.it bene la Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione A ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 29-07-2020 ore 09:30 RomaDailyNews Lav, Rapporto zoomafia 2020: ogni 55 minuti un reato contro animali

Roma, 29 lug. (askanews) - Corse clandestine di cavalli, traffico di cuccioli, combattimenti tra animali, truffe nell'ippica, business dei canili, contrabbando di fauna e bracconaggio organizzato, ...

Pulizia post incidente, Roma senza appalto. Anche Zaghis ammette: "Non tocca ad Ama, servono ditte attrezzate"

"Le operazioni di pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità a seguito di incidenti stradali non rientrano nel perimetro delle attività regolamentate dal Contratto di Servizio tra ...

