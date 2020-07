Tartaruga in difficoltà recuperata all’Isola d’Elba (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nel pomeriggio di martedì 28 luglio la Capitaneria di porto di Portoferraio ha avvertito i biologi del settore Mare di ARPAT che un diportista aveva avvistato una Tartaruga in situazione di difficoltà, che non riusciva ad immergersi, al largo dello scoglietto di Portoferraio, circa a 3 miglia a largo in direzione di Capraia. Gli operatori dell’agenzia che si trovavano in mare con l’imbarcazione del Diving Cavo per l’effettuazione del monitoraggio della Posidonia, nell’ambito delle attività svolte dall’Agenzia nell’ambito della Strategia Marina UE, si sono recati sul posto per dare supporto alla Capitaneria di porto e verificare lo stato di salute della Tartaruga. Dopo circa 40 minuti di navigazione il personale ARPAT ha raggiunto la vedetta della Capitaneria che si trovava vicino alla ... Leggi su meteoweb.eu

LiberaMartha : RT @Greenreport_it: Arpat recupera una tartaruga marina in difficoltà all'Isola d'Elba (FOTOGALLERY) - - Greenreport_it : Arpat recupera una tartaruga marina in difficoltà all'Isola d'Elba (FOTOGALLERY) - - karda70 : RT @arpatoscana: Grazie alla segnalazione di un diportista recuperata ieri, al largo dello scoglietto di Portoferraio, circa a 3 miglia a l… - SNPAmbiente : RT @arpatoscana: Grazie alla segnalazione di un diportista recuperata ieri, al largo dello scoglietto di Portoferraio, circa a 3 miglia a l… - Know4Innovation : RT @arpatoscana: Grazie alla segnalazione di un diportista recuperata ieri, al largo dello scoglietto di Portoferraio, circa a 3 miglia a l… -

Ultime Notizie dalla rete : Tartaruga difficoltà Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera