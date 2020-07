Spagna, 1153 nuovi casi in 24 ore (211 in Catalogna). E tra 10 giorni c’è Barcellona-Napoli (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Spagna è sempre più nella morsa del Covid. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 1153, il numero più alto registrato dal 1 maggio. Si contano anche 5 morti. L’aumento dei contagi riguarda soprattutto l’Aragona, con 424 nuovi positivi, la Catalogna, con 211 e Madrid, con 199. Mancano solo dieci giorni alla fatidica partita di Champions tra Barcellona e Napoli e nulla è cambiato rispetto alla decisione di giocare al Camp Nou. La UEFA ha già un piano B pronto per l’uso, ma il fatto che Barcellona non sia in lockdown spinge verso lo svolgimento della partita nel luogo inizialmente deputato e non verso il suo spostamento in Portogallo. L'articolo ... Leggi su ilnapolista

