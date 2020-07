Siviglia, un caso positivo in squadra: “E’ in buona salute” (Di mercoledì 29 luglio 2020) A una settimana dalla sfida con la Roma, il Siviglia registra un caso positivo al Covid in prima squadra. Il giocatore è stato isolato in casa Mancano pochi giorni alla fine del campionato, che terminerà domenica 2 agosto. Poi si aprirà il sipario sulle Coppe Europee, che vedranno impegnate Roma, Inter, Napoli, Atalanta e Juventus. I giallorossi dovranno vedersela con il Siviglia, in gara secca in Germania. A una settimana dal match, gli spagnoli hanno registrato un caso positivo, una persona appartenente alla prima squadra. Il soggetto è asintomatico, ed è stato subito isolato. A darne notizia ci ha pensato il club spagnolo attraverso un comunicato ufficiale: “Il Siviglia annuncia che a seguito ... Leggi su zon

