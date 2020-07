Serie C, si separano le strade di Lucarelli e il Catania: “i nostri tempi non coincidono” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Cristiano Lucarelli lascia il Catania e si prepara per una nuova avventura. E’ stata un’esperienza complicata, a causa della difficile situazione societaria del club, è stato raggiunto il massimo risultato con l’accesso ai playoff. “Il Calcio Catania rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con l’allenatore Cristiano Lucarelli: ‘Ho avuto un dialogo schietto e sincero con la società – spiega il tecnico livornese – che mi ha prospettato un quadro preciso delle condizioni operative del momento. Dal punto di vista professionale, però, i miei tempi non coincidono con quelli del Catania 2020/21: ecco perché crediamo che prendere strade diverse, oggi, sia la soluzione ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #SerieC, si separano le strade di #Lucarelli e il #Catania: 'i nostri tempi non coincidono' - - laprovinciacr : #Calcio Serie D Pagano e il #Crema si separano dopo 10 anni - Elena16743820 : RT @ANTONIE00297505: Devo complimentarmi Daniele Giuliani il nostro meraviglioso doppiatore, ha una voce sensuale e idonea per il nostro ma… - chiara_sciva : RT @ANTONIE00297505: Devo complimentarmi Daniele Giuliani il nostro meraviglioso doppiatore, ha una voce sensuale e idonea per il nostro ma… - AdinolfiANTONI2 : RT @ANTONIE00297505: Devo complimentarmi Daniele Giuliani il nostro meraviglioso doppiatore, ha una voce sensuale e idonea per il nostro ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie separano Ufficiale, si separano le strade del Basket Contigliano e di coach Lorenzo Franceschini - Serie D Regionale Umbria Basketmarche.it Serie A, 6 offerte fondi, proposte Wanda e Mediapro per canale - fonte

MILANO, 28 luglio (Reuters) - Sono sei le proposte da parte di fondi internazionali arrivate per investire nella business dei diritti tv della Serie A, che i presidenti delle squadre discuteranno nell ...

MILANO, 28 luglio (Reuters) - Sono sei le proposte da parte di fondi internazionali arrivate per investire nella business dei diritti tv della Serie A, che i presidenti delle squadre discuteranno nell ...