Serie A, Sampdoria - Milan ore 19.30: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 29 luglio 2020) Al Ferraris di Genova alle ore 19:30 scendono in campo Sampdoria e Milan, gara valida per la 37ª giornata di Serie A. I blucerchiati ormai hanno ottenuto la salvezza grazie all'ottimo lavoro di Claudio Ranieri che ha preso la squadra in ultima posizione l'ha portata nelle zone tranquille della classifica; i rossoneri invece - già qualificati per l'Europa League - si giocano il quinto posto che eviterebbe i preliminari di coppa. Queste le scelte dei due allenatori. Le formazioni ufficiali di... Leggi su 90min

juventusfc : KICK-OFF | ?? Obiettivo tre punti. Forza, ragazzi: #FinoAllaFine ?? ?? LIVE MATCH su - SkySport : 9? NOVE VOLTE JUVE ???? LA JUVENTUS È CAMPIONE D’ITALIA ?? - Bolanet : #LiveBolanet FT: Juventus 2-0 Sampdoria (45+6' Ronaldo, 67' Bernardeschi) | Possessions: 62%-38% | Shots: 16-14 | T… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Milan-Sampdoria, le formazioni ufficiali - news24_napoli : Serie A, Sampdoria – Milan ore 19.30: le formazioni ufficiali -