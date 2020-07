Riccardo Scamarcio è diventato papà (Di mercoledì 29 luglio 2020) Riccardo Scamarcio è diventato papà per la prima volta.Stando ad una notizia pubblicata dal settimanale Diva e Donna, l'attore e produttore pugliese è diventato padre di una femminuccia di cui non è stato reso noto il nome.Riccardo Scamarcio è diventato papà 29 luglio 2020 20:00. Leggi su blogo

clikservernet : Riccardo Scamarcio: è nata la figlia dell’attore, Laura Chiatti: “Sono sicura che impazzirà” - Noovyis : (Riccardo Scamarcio: è nata la figlia dell'attore, Laura Chiatti: 'Sono sicura che impazzirà') Playhitmusic - - zazoomblog : Riccardo Scamarcio è diventato papà: fiocco rosa per l’attore - #Riccardo #Scamarcio #diventato #papà: - zazoomblog : Riccardo Scamarcio: è nata la figlia dellattore Laura Chiatti: Sono sicura che impazzirà - #Riccardo… - IsaeChia : #LauraChiatti rivela quali sono le storie che più l’hanno appassionata nell’ultima edizione di ‘#TemptationIsland’… -

Ultime Notizie dalla rete : Riccardo Scamarcio

Fiocco rosa per Riccardo Scamarcio. È nata la prima figlia dell’attore pugliese e della manager inglese Angharad Wood. A dare la notizia il settimanale Diva e Donna, nel numero in edicola da mercoledì ...La solidarietà in scena al XVII Premio MuMi, ideato da Davide Cavuti, con il Prof. Paolo Fazii, Vincenzo Olivieri, Piero Mazzocchetti, Edoardo Siravo. Il XVII Premio MuMi, fondato e presieduto dal mae ...