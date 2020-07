«Qualcosa di rosso sul Monte Leone», ma era una tenda (Di mercoledì 29 luglio 2020) Proseguono le ricerche del parapendista 35enne ticinese disperso da sabato, anche da parte dei volontari. Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Qualcosa rosso E il rosso Valentino diventò rosso Cgil ilGiornale.it E il rosso Valentino diventò rosso Cgil

«Sciur padrun da li beli braghi bianchi». Poco importa che siano sarte e non mondine, poco importa che in mezzo non ci sia un contenzioso per «li palanchi» a fine mese e a nulla vale il fatto che stia ...

LG Tone Free in prova. I raggi UV nella custodia servono a qualcosa?

Gli auricolari wireless LG Tone Free HBS-FN6 arrivano sul mercato a 149,99 euro nell'anno del COVID-19 con una funzione particolare: la custodia integra i raggi UV per la disinfezione degli auricolari ...

