Prodotti del tabacco riscaldato, OMS: “Non sono innocui” (Di mercoledì 29 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – L’Organizzazione mondiale della sanità si pronuncia sui Prodotti del tabacco riscaldato, inquadrandoli ufficialmente come “Prodotti del tabacco sui quali si applica pienamente la Convenzione quadro dell’Oms sui Prodotti del tabacco riscaldato” e ricordando agli Stati membri la loro adesione ed i loro obblighi relativi alla Convenzione quadro dell’OMS per il controllo del tabacco (FCTC). La nota arriva direttamente dall’Oms, che – in conseguenza al suo stesso pronunciamento – richiama i Paesi “a proibire tutte le forme di pubblicità, promozione e sponsorizzazione del tabacco che promuovono un prodotto del ... Leggi su ildenaro

