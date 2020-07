Previsioni Meteo, quando finirà quest’ondata di caldo? Forte maltempo e temperature in picchiata a inizio Agosto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Previsioni Meteo – Il break della fase anticiclonica, durerebbe soltanto 3/4 giorni, a iniziare dal prossimo fine settimana e al massimo fino a martedì 4. L’impatto del fronte atlantico porterebbe quasi certamente pioggia forti sulle regioni settentrionali, molto incerta, invece l’influenza verso le aree centro-meridionali dove l’instabilità potrebbe arrivare fiacca o non arrivare proprio su diverse aree. Di conseguenza, sulle regioni soprattutto meridionali, ma in gran parte anche su quelle costiere centrali ci si accorgerebbe poco o nulla del Raid temporalesco in azione al Nord per cui su questi settori centro-meridionali l’estate abbastanza calda e anche asciutta potrebbe continuare indisturbata. Tuttavia, nella prima parte della prossima settimana, malgrado un repentino recupero ... Leggi su meteoweb.eu

