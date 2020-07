Polo Giovani, De Luca: “Ai ragazzi e alle ragazze dico: siate liberi, padroni di voi stessi” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – E’ il giorno dell’inaugurazione del Polo Giovani di Avellino di Via Morelli e Silvati. Una struttura donata nuovamente alla città dopo il sisma del 1980 che distrusse il seminario adiacente alla Cattedrale di Avellino. Presente il Vescovo della Diocesi di Avellino Arturo Aiello che, ha avuto modo di leggere la benedizione di Papa Francesco: “Nel giorno dell’inaugurazione del Polo Giovani invio a tutti voi la benedizione. siate bravi e pregate per me fraternamente. Francesco“. “Affidiamo a lei presidente De Luca – dice il Vescovo Aiello – Il sogno dei nostri Giovani, deponga per un solo attimo il suo mitico lanciafiamme e faccia una carezza ai Giovani di ... Leggi su anteprima24

