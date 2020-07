Petto di pollo in salsa: fettine appetitose (Di mercoledì 29 luglio 2020) fettine di Petto di pollo succulente e appetitose, preparate in salsa. Si tratta di un secondo piatto gustoso, di facile preparazione, il pollo dapprima viene impanato e poi cotto in padella con il burro. Ultimando infine la cottura con un del brodo e un po’ di passato di pomodoro. Una ricettina semplice, che sarà amata da tutti, grandi e piccoli, morbide fettine di pollo preparate in salsa; veramente gustose e deliziose. Una valida alternativa alla solita fettina di pollo, inoltre un piatto che si prepara abbastanza in fretta; cotte semplicemente in padella. Una seconda portata, adatta a qualsiasi tipo di pranzo o cena, che inoltre potete contornare con una semplice insalata oppure con ciò ... Leggi su notizieora

