Perché il mercato ci salverà, Vincenzo Boccia e Innocenzo Cipolletta presentano ad Anacapri il libro di Stefano Cingolani (Di mercoledì 29 luglio 2020) Se l’idea che il capitalismo sia destinato a una morte certa è stata teorizzata in passato da molti osservatori, gli stessi sembrano aver trascurato lo spirito di sopravvivenza del sistema e, come il Proteo della mitologia greca, il carattere mutevole della sua forma. Oggi, nel pieno di una pandemia globale, assistiamo a una mutazione ancora sconosciuta. Chi guiderà il cambiamento? Quali forme prenderà questa volta il capitalismo per superare la crisi in cui ci troviamo? La Fondazione Villa San Michele di Anacapri ha scelto di ospitare (giovedì 20 agosto a Villa San Michele in viale Axel Munthe) un dibattito su questi temi, in collaborazione con Luiss University Press, a partire dall’ultima indagine giornalistica di Stefano Cingolani, raccolta nel saggio “Il capitalismo buono. Perchè ... Leggi su ildenaro

StefanoFassina : Il ricorso al mercato previsto per il 2020 nel Bilancio dello Stato assestato (Tab 1) è 612 md. Chiaro perché il… - borghi_claudio : No ma fatemi capire... questi hanno aumentato a manetta i prestiti. Prendono a prestito isoldi dal mercato e pensan… - ilfoglio_it : Divieto di licenziamento, obbligo di proroga dei contratti e Cig per tutti. Perché surgelare l’economia e il mercat… - Antonin30880485 : @Napoleonepervoi @ciromagliulo26 @andagn Perché la Juventus non prende un giocatore tra pogba, van de Beek, aouar o… - PinoJazzing : @LucaOrsenigo87 Ti ricordo che all'asta dei BTP del tesoro in poche ore sono stati venduti 15Mld, ma attenzione, la… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché mercato Usa, Big Tech a processo: Amazon, Facebook, Google e Apple accusati di pratiche anticompetitive Corriere della Sera