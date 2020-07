“Papà ci vuole ammazzare”: bambino di 12 anni telefona ai Carabinieri e salva mamma e fratelli (Di mercoledì 29 luglio 2020) bambino di 12 anni telefona ai Carabinieri e salva mamma e fratelli “Papà dice che ci vuole ammazzare tutti”. Un bambino di 12 anni terrorizzato ha telefonato alla centrale operativa dei Carabinieri. Immediatamente i militari sono intervenuti e hanno arrestato un 33enne di origine romena. L’uomo aveva già ricevuto dal tribunale di Ivrea, dopo un altro arresto un mese fa, il divieto di avvicinarsi alla casa della ex moglie, a Valperga, nel Canavese, dove la donna vive con i suoi tre figli. L’ex marito si è presentato ubriaco alla porta della donna, ha preso un coltello dalla cucina e ha cominciato a minacciare tutti. I bambini, spaventati, si ... Leggi su tpi

