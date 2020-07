Open Arms, “ho agito con il premier Conte, era nel programma”. La difesa di Matteo Salvini prima del voto in Senato (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Io mi aspetto che qualcuno esprima dignità, onestà e correttezza, se devo andare a processo non sarà la prima volta. Io ho agito a difesa del mio Paese e quello che ho fatto l’ho fatto in compagnia del premier Conte, ho fatto quello che c’era nel programma di governo non ritengo che ci sia stato un errore o reato. Se qualcuno domani ritiene che sia un reato ne risponderemo in tanti. Vorrà dire che Conte mi accompagnerà un po a Catania e un po’ a Palermo e prenderemo una granita“. Il leader della Lega Matteo Salvini ripete la sua difesa. E lo fa nel corso di una conferenza stampa chi gli chiede cosa si aspetta domani dal voto in ... Leggi su ilfattoquotidiano

