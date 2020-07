Napoli, il fratello di Osimhen: “Victor è eccitato per questa nuova avventura” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Mio fratello è molto eccitato di intraprendere questa nuova avventura al Napoli. Ha parlato con De Laurentiis, il patron ha usato parole come se fosse suo padre. Gattuso? E’ un allenatore importante, penso che la fortuna di un giocatore è sempre quella di incrociare sul suo percorso un tecnico del genere”. È quanto dichiarato da Andrew Osimhen, fratello di Victor, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal. “Ha avuto dei contatti con Koulibaly, ma non so di preciso cosa si sono detti. – Spiega Andrew -. Penso che appena sarà ufficializzato il suo trasferimento al Napoli ... Leggi su anteprima24

news24_napoli : Troise: “Boga, accordo col fratello: rifiuta due squadre per il Napoli… - Mariano_Amelio : @mattinodinapoli #DeMagistris 'scende in campo' E' l'Italia, Bellezza ?? Non è uno spot, solo una triste realtà Da… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: OSIMHEN - Il fratello: 'Victor è eccitato per questa nuova avventura al Napoli, ottima impressione su ADL che gli ha pa… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: OSIMHEN - Il fratello: 'L'annuncio arriverà presto, Napoli è la giusta destinazione per Victor, nella sua scelta ha inf… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Osimhen, il fratello: 'De Laurentiis gli ha parlato come se fosse un padre'… -