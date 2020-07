Milan ai preliminari di Europa League 2020: ecco quando dovrà giocare, le date delle partite (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nonostante abbia chiuso il campionato in sesta posizione, il Milan dovrà disputare i preliminari di Europa League 2020/2021 per via del trionfo del Napoli in Coppa Italia, che ha garantito ai partenopei la qualificazione ai gironi. Gli uomini di Pioli esordiranno il 17 settembre, per poi scendere in campo nuovamente il 24 settembre e l’1 ottobre. Tutti e tre i turni non prevederanno un doppio confronto con andata e ritorno bensì una semplice partita secca, che quindi ridurrà il dispendio delle energie dei rossoneri, impegnati nella competizione europea in contemporanea con l’inizio della stagione 2020/2021. Ancora non sono noti gli avversari che il Milan troverà sul proprio cammino, ma se nei primi due turni gli ... Leggi su sportface

