Migranti: sbarchi anche in Sardegna, 23 in totale a Sant'Antioco e Porto Pino. Tre algerini positivi

Tutti i Migranti sono stati trasferiti al centro di prima accoglienza di Monastir, dove rimarranno in quarantena insieme agli altri connazionali arrivati nelle ultime 72 ore. Tra di loro ci sono anche tre algerini risultati positivi al coronavirus che attualmente sono in isolamento

Migranti, altri sbarchi in Sicilia. Salvini: "Governo di complici"

Su una spiaggia del ragusano sbarcati 40 migranti davanti a numerosi bagnanti.

S’è registrato stamani uno sbarco autonomo di migranti nella spiaggia Ragusa. Una quarantina di persone, pare di nazionalità tunisina, sono giunti con una imbarcazione sino alla riva sulla spiaggia tr ...

Migranti, il sindaco di Ragusa: “Situazione allarmante, troppo superficialità”

Riguardo allo sbarco di 40 migranti sulla spiaggia di Casuzze, che ha messo in fuga i bagnanti “Sono preoccupato, la situazione è allarmante. Se non siamo in grado di controllare l’accesso sulle ...

