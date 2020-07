Islam, La Mecca: pellegrinaggi al via ma in forma ridotta (Di mercoledì 29 luglio 2020) Cominciano oggi i pellegrinaggi alla Mecca, luogo sacro dell’Islam. A causa del Coronavirus i partecipanti saranno appena poche migliaia. L’Arabia Saudita si prepara ad accogliere i pellegrini alla Mecca, un appuntamento annuale che solitamente richiama circa due milioni e mezzo di persone. A causa del Coronavirus però gli ingressi saranno fortemente ridotti, in virtù anche … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

LA MECCA - Comincia oggi l'annuale pellegrinaggio alla Mecca, in Arabia Saudita, al quale, a causa delle restrizioni legate al nuovo coronavirus, partecipano poche migliaia di persone rispetto ai circ ...

(ANSA) - BEIRUT, 29 LUG - Comincia oggi, in forma assai ristretta rispetto al passato a causa dell'emergenza coronavirus, il pellegrinaggio alla Mecca, in Arabia Saudita, a cui partecipano poche migli ...

