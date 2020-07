In Puglia è a rischio la candidabilità di Lopalco (Di mercoledì 29 luglio 2020) BARI – Pierluigi Lopalco, epidemiologo e coordinatore della task force regionale che si occupa della emergenza sanitaria legata al Covid-19, ha tempo fino al 21 agosto per decidere se confermare la sua candidatura e dimettersi dal ruolo di capo della task force o abbandonare l’idea di candidarsi e archiviare l’ipotesi di diventare assessore regionale alla Sanità. Leggi su dire

RaffaeleFitto : Cara di #Bari e #Brindisi e hotspot di #Taranto inadeguati ad ospitare #migranti. La loro fuga mette a rischio ripr… - antcampan : RT @immediatonet: 40 gradi nel Foggiano, è allarme tra gli agricoltori: “Rischio desertificazione, in 2 mesi ben 25 episodi meteorologici s… - manu_etoile : RT @RaffaeleFitto: Cara di #Bari e #Brindisi e hotspot di #Taranto inadeguati ad ospitare #migranti. La loro fuga mette a rischio ripresa d… - zazoomblog : Puglia consiglio regionale: Fratelli d’Italia quasi duemila emendamenti alla legge sulla doppia preferenza di gener… - IlMattinoFoggia : Salta la preferenza di genere: #elezioni #regionali a rischio in #Puglia , trappola per #Conte -