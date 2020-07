Immobile, 35 goal e manca ancora una giornata al termine (Di mercoledì 29 luglio 2020) Immobile trova contro il Brescia la rete numero 35 in stagione e ora è a meno uno dal record di Higuain, superando altri grandi Immobile trova contro il Brescia la rete numero 35 in stagione e ora è a meno uno dal record di Higuain, superando altri grandi. UOMO DA RECORD- Immobile raggiunge dunque Nordahl al secondo posto, ora l’obiettivo è riprendere Higuain. 124 reti in 177 con la maglia della Lazio, con Signori (127) e PIola (159) gli unici ad aver fatto meglio. Ecco la top four di tutti i tempi: 1) Higuain (2015/16) 36; Immobile (2019/20) 35; Nordahl (1949/50) 35; Nordahl (1950/51) 34. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

