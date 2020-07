Il prof. Lopalco è un caso politico per Emiliano e la sua maggioranza (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma. Si è ridotto all’ultima seduta del consiglio regionale, il Pd pugliese, per aggiustare la legge elettorale dopo la diffida del governo per istituire l’obbligo di doppia preferenza. Ma è saltato il numero legale e la legislatura si è conclusa stanotte, durante l’ultima accesa seduta del consigl Leggi su ilfoglio

tateo_annarita : ?? 25 #Luglio 2020 prof. LOPALCO (capo task force #Puglia emergenza #coronavirus): 'AVVERTIAMO DA PARTE DEI CITTADI… - VercesiErnesto : @a_meluzzi @VittorioSgarbi ........ormai il prof. Lopalco si è ben immedesimato nel ruolo del politico di sinistra. - piazzasalento : Coronavirus, altri tre casi nel Leccese. Il prof. Lopalco: “I barconi non c’entrano con questa infezione da Covid”… - mt2561 : RT @pattoscienza: - antonuccilivia : RT @FIpuglia2020: LOPALCO CANDIDATO CON EMILIANO, FI PUGLIA: “IL PROF HA FATTO CAMPAGNA ELETTORALE CON I 120 MILA EURO DI TUTTI I PUGLIESI!… -