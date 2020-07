Grave crisi respiratoria, morta bimba di tre anni (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ieri sera, marted&iGrave; 28 luglio, alle ore 21.26 &eGrave; stato registrato dalla direzione sanitaria dell'Ulss 2 il decesso di una bimba di tre anni di origini ghanesi. Il decesso &eGrave; probabilmente secondario ad ... Leggi su trevisotoday

matteosalvinimi : Con questa grave crisi economica e 12 milioni di cartelle esattoriali in arrivo, gli Italiani ne hanno le scatole p… - LegaSalvini : ?? #Salvini: In un momento di grave crisi economica e con 12 milioni di cartelle esattoriali in partenza a settembre… - Frederi39607607 : RT @mittdolcino: L'Italia è e resterà ricca, altra cosa è come questa ricchezza sarà distribuita (fino al 2010, molto bene!) Ovvero, oggi l… - mittdolcino : L'Italia è e resterà ricca, altra cosa è come questa ricchezza sarà distribuita (fino al 2010, molto bene!) Ovvero,… - devjdian : RT @Graziel65255465: Grave crisi respiratoria, morta bimba di tre anni -

Ultime Notizie dalla rete : Grave crisi Grave crisi respiratoria, morta bimba di tre anni TrevisoToday Camera, via libera allo stato d'emergenza fino a ottobre | Conte: "Senza la proroga gli aiuti cadrebbero"

Via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza che proroga lo stato di emergenza sulla crisi coronavirus fino al 15 ottobre ... Sono affermazioni gravi che non hanno nessuna corrispondenza ...

La Sedoor di Viadana non riapre: licenziati i dipendenti

Il lockdown ha dato il colpo di grazia all’azienda che produceva componenti per ascensori. A casa una quindicina di persone VIADANA. Cessata attività. Troppi i debiti accumulati, nessuno spazio per u ...

