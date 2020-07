Formula 1, Wolff: “Hamilton e Bottas sono la migliore soluzione per noi” (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Mercedes ha iniziato la stagione 2020 di Formula Uno nel migliore dei modi, con i suoi due piloti che finora si sono alternati sul gradino più alto del podio. Difficile dunque pensare che la scuderia possa rinunciare anche solo ad uno tra Lewis Hamilton e Vallteri Bottas per il 2021. Il finlandese ha già rinnovato con Mercedes, mentre il campione del mondo inglese deve ancora firmare la proroga del contratto. “Siamo molto contenti del nostro abbinamento di piloti. Entrambi sono veloci” sottolinea Toto Wolff, capo dello sport di Mercedes, “Valtteri è lì se c’è una brutta giornata di Lewis. E in una buona giornata Lewis è imbattibile”. “La dinamica e l’atmosfera tra i due sono ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Formula1, Toto #Wolff: 'Ecco perchè #Hamilton e #Bottas sono la migliore soluzione per #Mercedes' - IIrimea : FALSO FALSO FALSO FALSO MENTE SAPENDO DI MENTIRE. VERGOGNA. NON C'È NE MERITO NE ONESTÀ NEI VOSTRI RISULTATI… - DelgadoSveva : RT @tempoweb: Wolff contro la Ferrari: Il motore 2019? Altra brutta storia #toto wolff #ferrari #mercedes #formula uno #principal #fia #tea… - MarianoFroldi : RT @tempoweb: Wolff contro la Ferrari: Il motore 2019? Altra brutta storia #toto wolff #ferrari #mercedes #formula uno #principal #fia #tea… - tempoweb : Wolff contro la Ferrari: Il motore 2019? Altra brutta storia #toto wolff #ferrari #mercedes #formula uno #principal… -