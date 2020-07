FORMAZIONI Sassuolo Genoa: Pinamonti e Pandev contro Berardi e Caputo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Sassuolo Genoa Ecco gli schieramenti ufficiali di Sassuolo-Genoa, match valido per la 37ª giornata di Serie A 2019/2020. Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Traore; Caputo. Allenatore: Roberto De Zerbi Genoa (4-4-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Romero, Masiello, Lerager, Schone, Jagiello, Cassata; Pandev, Pinamonti. Allenatore: Davide Nicola. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Dopo la sconfitta di Napoli, con uno 0-2 sul groppone e ben 4 goal annullati, il Sassuolo si appresta a sfidare il Genoa in un match che per gli emiliani non ha valenza se non per chiudere all'ottavo ...La Spal già retrocessa fa visita al Verona, che lotta per l'8° posto in Serie A al momento occupato dal Sassuolo, in quella che sarà l'ultima partita al Bentegodi per Giampaolo Pazzini, che ieri ha an ...