Fiorentina – Bologna – I precedenti sorridono ai viola (Di mercoledì 29 luglio 2020) Salvezza al sicuro, Europa distante. Il destino di Fiorentina e Bologna è già definito: posizione tranquilla di classifica al termine di questa anomala stagione 2019-20. Gli sguardi di Commisso e Saputo, i proprietari stranieri dei due club, sono già proiettati verso la prossima stagione. Ma al Franchi c’è comunque un match da giocare con l’obiettivo di conquistare 3 punti prestigiosi: i rossoblù puntano all’8° posto in classifica, attualmente occupato dal Sassuolo, distante solo 2 punti; i viola, 12esimi, sperano di chiudere il campionato nella parte sinistra della classifica. I precedenti al Franchi sorridono ai viola Le due squadre si sono affrontate 135 volte nella loro storia in Serie A: 53 vittorie per la ... Leggi su giornal

