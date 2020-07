Fials, Carbone: "Sanità e liste d'attesa, premiati i soliti noti. Escluse le professioni sanitarie, non ci stiamo" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Gentilissimo Direttore, le Regioni e il Governo si apprestano a varare misure tese a abbattere le liste d'attesa provocate dalla stasi effettuata in osservanza alle misure adottate dallo stato di emergenza per il COVID-19. Dalle notizie di stampa sembrerebbe che le soluzioni della parte pubblica si risolvano nel proporre incentivi economici per i medici come se ancora si potesse pensare che l'unica risposta ai bisogni di salute sia solo ed esclusivamente di tipo medica e non, invece, prevedere l'intervento pluri ed interprofessionale nell'intero processo prestazionale della prevenzione, della cura e della riabilitazione. Ma quali eroi? Cambiano i Governi, i Ministri della Salute, i Presidenti e gli Assessori alla Sanità della Regione ma rimane l'ossequiosa riverenza del potere politico nei confronti di ... Leggi su liberoquotidiano

ASL DI BRINDISI, ACCORDO SULLA PREMIALITÀ COVID.

Siamo orgogliosi del lavoro degli operatori sanitari della ASL di Brindisi che con grande professionalità e sacrificio hanno affrontando l’emergenza Covid-19 in questi mesi. Nutriamo profondo rispetto ...

