Emmy 2020, la miglior musica ascoltata in tv in nomination (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tra le nomination agli Emmy 2020, la miniserie Watchmen ha fatto il botto, guadagnando ventisei candidature. Nella produzione HBO di Damon Lindelof ispirata al fumetto di Alan Moore e David Gibbons, tra le tante caratteristiche positive di quella che è stata tra le serie migliori dell'anno, c'era senza alcun dubbio la musica. La colonna sonora di Watchmen, infatti, è stata interamente curata da Trent Reznor e Atticus Ross. I due musicisti dei Nine Inch Nails, che, tra l'altro, hanno lavorato varie volte per il cinema (i film di David Fincher della saga Millennium e Gone Girl, per esempio), hanno ottenuto due nomination per il loro lavoro per Watchmen: a loro vanno le candidature nelle categorie “Outstanding Music Composition For a Limited Series, Movie or ... Leggi su gqitalia

