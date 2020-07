Elisabetta Gregoraci: è un’estate fantastica, ecco perché (Di mercoledì 29 luglio 2020) Elisabetta Gregoraci si gode il suo momento d’oro. Dopo un periodo di stasi la showgirl torna a far parlare di sé per alcune importanti novità. Elisabetta Gregoraci si destreggia tra il lavoro alla conduzione di Battiti Live, su Italia 1 e un nuovo amore. Sembra essere un momento d’oro per la soubrette ex moglie di Flavio Briatore. In attesa di entrare nella casa più spiata d’Italia il prossimo settembre, Elisabetta si gode le vacanze estive in compagnia dell’imprenditore Matteo Mammì. L’uomo è già noto alle cronache rosa per via delle sue relazioni con altre bellissime donne dello spettacolo. Si tratta di Diletta Leotta, che a quanto pare ha appena interrotto la sua relazione con il pugile Toretto a causa di una ... Leggi su bloglive

