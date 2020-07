Diletta Leotta e Daniele Scardina, i retroscena della rottura: li svela “Chi” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Che sia naufragata la storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina sembra cosa ormai certa, nonostante nessuna conferma sia arrivata da parte dei diretti interessati. Sono ormai settimane che la coppia non appare assieme sui social, lei ha smesso anche di seguirlo su instagram, e l’unico volto maschile visto visto di recente assieme alla conduttrice catanese è quello di Zlatan Ibrahimovic. A rivelarci cosa possa essere accaduto tra la Leotta e King Toretto ci pensa Chi, il giornale diretto da Alfonso Signorini svela infatti che Scardina sarebbe stato accompagnato alla porta dalla regina di Dazn in seguito ad “grave inciampo” sul quale non è riuscita proprio a soprassedere. Quindi sarebbe un tradimento o comunque una ... Leggi su sportface

