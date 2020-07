Da Torino: "Milik spalla ideale di CR7: sarà l'erede di Higuain, più giovane e comunque forte" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Perché la Juventus vuole a tutti i costi Arek Milik lo spiega l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport. Leggi su tuttonapoli

TORINO – Inizia a muoversi concretamente la Juventus sul mercato, e dopo gli acquisti di Arthur e Kulusevski si avvia a muoversi verso il colpo in attacco. Il giocatore scelto da Paratici per rinforza ...

Il nome di Arkadiusz Milik continua ad essere caldo nelle ultime notizie di calciomercato della Juventus. La società bianconera avrebbe raggiunto un’intesa di massima con il polacco, e ora dovrà convi ...

